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ATP
29 июля 2024, 09:55 |
42
0

Японский теннисист выиграл турнир ATP в Атланте

Йосихито Нисиока обыграл в финале австралийца Джордана Томпсона

29 июля 2024, 09:55 |
42
0
Японский теннисист выиграл турнир ATP в Атланте
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосихито Нисиока

Японский теннисист Йосихито Нисиока (№86 ATP) стал чемпионом на хардовом турнире ATP 250 в Атланта (США).

В матче за титул Нисиока победил австралийца Джордана Томпсона (№41 ATP).

Атланта. Финал
Йосихито Нисиока (Япония) – Джордан Томпсон (Австралия) – 4:6, 7:6(2), 6:2

Для японца это первый титул в сезоне и третий титул в карьере.

Томпсон сыграл четвертый финал на уровне ATP, проиграв в третий раз.

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Йосихито Нисиока Джордан Томпсон (теннисист) ATP Атланта
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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