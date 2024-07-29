ATP29 июля 2024, 09:55 |
42
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Японский теннисист выиграл турнир ATP в Атланте
Йосихито Нисиока обыграл в финале австралийца Джордана Томпсона
29 июля 2024, 09:55 |
42
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Японский теннисист Йосихито Нисиока (№86 ATP) стал чемпионом на хардовом турнире ATP 250 в Атланта (США).
В матче за титул Нисиока победил австралийца Джордана Томпсона (№41 ATP).
Атланта. Финал
Йосихито Нисиока (Япония) – Джордан Томпсон (Австралия) – 4:6, 7:6(2), 6:2
Для японца это первый титул в сезоне и третий титул в карьере.
Томпсон сыграл четвертый финал на уровне ATP, проиграв в третий раз.
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