Японский теннисист выиграл турнир ATP в Атланте

Японский теннисист Йосихито Нисиока (№86 ATP) стал чемпионом на хардовом турнире ATP 250 в Атланта (США).

В матче за титул Нисиока победил австралийца Джордана Томпсона (№41 ATP).

Атланта. Финал

Йосихито Нисиока (Япония) – Джордан Томпсон (Австралия) – 4:6, 7:6(2), 6:2

Для японца это первый титул в сезоне и третий титул в карьере.

Томпсон сыграл четвертый финал на уровне ATP, проиграв в третий раз.