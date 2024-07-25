Иван ГЕЦКО: «Это вина Ротаня, что олимпийская сборная оказалась неготовой»

Олимпийская сборная Украины на старте группового турнира на Играх-2024 во Франции уступила футболистам Ирака – 1:2.

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями об этом вчерашнем противостоянии в Лионе:

- После впечатляющей разгромной победы киевского «Динамо» несколько дней назад во втором раунде Лиги чемпионов над сербским «Партизаном» украинские поклонники футбола пребывали в отличном настроении, но вчерашнее поражение наших «олимпийцев» вернуло все на круги своя.

- А ведь в Лионе, складывалось впечатление, все было под контролем подопечных Руслана Ротаня: они владели игровым преимуществом, в начале второго тайма вышли вперед.

- Возможно, вот эта легкость и негативно сказалась на их действиях, когда, пропустив, сборная Ирака добавила и довольно быстро сравняла счет. Согласен, пенальти в наши ворота был довольно спорным, но это должно было только добавить спортивной злости украинцам, тем более, что класс соперника был значительно ниже. Однако все получилось наоборот: несобранность привела ко второму пропущенному мячу и обидному поражению. Просто шок.

- В своих многочисленных интервью перед Играми главный тренер Руслан Ротань постоянно сетовал на проблемы с составом, что в его распоряжении не те игроки.

- Я считаю, что рулевой не должен выносить на широкую общественность какие-то внутренние проблемы. Этим он только унижал подопечных. Если уж взялся за дело, то сосредоточься исключительно на тренировочном процессе. Это же и твоя вина, что ребята вчера оказались не готовы функционально, что не сработали замены.

- После вчерашней неудачи «олимпийцев» вспоминается недавний проигрыш национальной сборной Украины на старте Евро-2024 от румын, когда потом наверстать упущенное не удалось.

- Сейчас несколько иная ситуация, прежде всего, в Лионе было поражение с минимальным счетом. Поэтому еще не все потеряно, только теперь уже нет права на ошибку. Надо обязательно побеждать Марокко и Аргентину. Тяжело? Да, но победы не бывают легкими на таком уровне. Ребята должны помнить, что это олимпийский турнир, который может быть только раз в жизни. Вот почему и настрой и отношение к своим обязанностям на футбольном поле должны быть соответствующими, – сказал Гецко.

Ранее мы сообщали, что после завершения матча с Ираком защитник сине-желтых Максим Таловеров прокомментировал спорный пенальти в ворота украинцев.