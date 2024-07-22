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WTA
22 июля 2024, 12:05 | Обновлено 22 июля 2024, 12:12
317
0

Катерина Байндл – Лина Глушко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Варшаве

22 июля 2024, 12:05 | Обновлено 22 июля 2024, 12:12
317
0
Катерина Байндл – Лина Глушко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

22 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№169 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве (Польша).

В первом раунде украинка сразится против Лины Глушко из Израиля (№307 WTA), которая преодолела квалификацию. Время начала поединка – 12:05 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Вероники Фальковской (№506 WTA) или Кароль Монне (№221 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Лина Глушко Катерина Байндл (Козлова) смотреть онлайн WTA Варшава
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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