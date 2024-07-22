Катерина Байндл – Лина Глушко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№169 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве (Польша).

В первом раунде украинка сразится против Лины Глушко из Израиля (№307 WTA), которая преодолела квалификацию. Время начала поединка – 12:05 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Вероники Фальковской (№506 WTA) или Кароль Монне (№221 WTA).

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