WTA22 июля 2024, 12:05 | Обновлено 22 июля 2024, 12:12
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Катерина Байндл – Лина Глушко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Варшаве
22 июля 2024, 12:05 | Обновлено 22 июля 2024, 12:12
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22 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№169 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве (Польша).
В первом раунде украинка сразится против Лины Глушко из Израиля (№307 WTA), которая преодолела квалификацию. Время начала поединка – 12:05 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Вероники Фальковской (№506 WTA) или Кароль Монне (№221 WTA).
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