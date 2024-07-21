Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономарев поделился планами Руха на завершающий этап подготовки
Украина. Премьер лига
21 июля 2024, 11:10 | Обновлено 21 июля 2024, 11:45
247
0

Пономарев поделился планами Руха на завершающий этап подготовки

Львовяне завершили сбор в Словении

21 июля 2024, 11:10 | Обновлено 21 июля 2024, 11:45
247
0
Пономарев поделился планами Руха на завершающий этап подготовки
УПЛ. Виталий Пономарев

На мажорной ноте львовские футболисты завершили зарубежный этап подготовки к новому сезону. Перед возвращением домой они нанесли поражение австрийскому «Хартбергу» – 2:0.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Руха» Виталий Пономарев дал оценку проделанной работе подопечными:

– Сбор в Словении с двумя выездами в соседнюю Австрию был очень полезным. Конечно, где-то выбивало из колеи, что мы не смогли сыграть в контрольных матчах в оптимальном составе из-за того, что несколько наших игроков только восстанавливаются после травм, во-вторых, имеем мы своих представителей в олимпийской сборной Украины, которая завершает подготовку к Играм во Франции, но в целом, я доволен отношением подопечных к своим обязанностям.

– Едва ли не впервые вместе с главной командой выезжала большая группа воспитанников клубной академии. Они оправдали ожидания?

– Убежден, что этот сбор в Словении запомнится ребятам надолго. Да, им было трудно выдерживать нагрузки, но теперь они уже знают, над чем надо работать, чтобы прогрессировать. В конце концов, и я получил о нашей смене исчерпывающую информацию.

– Спаррингами довольны?

– Да. Это очень ценный опыт, ведь пришлось выяснять отношения с представителями различных футбольных школ. Радует, что взяли верх над авторитетными командами австрийской Бундеслиги - «Штурмом» и «Хартбергом».

– В расположении «Руха» на этом зарубежном этапе подготовки находился потенциальный новичок - опорный полузащитник Владислав Семотюк, который в прошлом сезоне выступал за «Минай». Как прошли его смотрины?

– Я еще не определился, продолжит ли он карьеру в «Рухе». После возвращения во Львов у Семотюка еще будет две возможности проявить себя: 27 июля в спарринге с «Агробизнесом», а соперник в контрольном матче 3 августа еще уточняется.

– Стартовый поединок чемпионата УПЛ с участием «Руха» уже окончательно будет перенесен?

– Да, я владею информацией, что игроки «Руха» Олег Федор, Игорь Краснопир и Алексей Сыч будут включены в заявку олимпийской сборной Украины по футболу, которая вскоре будет выступать на Играх во Франции и поэтому львовский клуб матч первого тура УПЛ проведет в один из резервных дней.

Ранее сообщалось, что «Рух» отказался от нигерийского новичка.

По теме:
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Рух – Хартберг – 2:0. Голы Ляха и Притулы. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Динамо в Австрии забивало. Все голы киевлян на летнем сборе
Виталий Пономарев инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Феноменальная команда. Экс-игрок Шахтера рассказал сербам о Динамо
Футбол | 21 июля 2024, 10:47 0
Феноменальная команда. Экс-игрок Шахтера рассказал сербам о Динамо
Феноменальная команда. Экс-игрок Шахтера рассказал сербам о Динамо

Игор Дуляй особо выделил в составе «бело-синих» Шапаренко и Ярмоленко

Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Бокс | 20 июля 2024, 18:50 6
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках

Ранее Сергей Лапин рассказал о возможном продолжении карьеры украинца

Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
Футбол | 21.07.2024, 08:06
Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
Три преемника Жузепа. Кто может заменить Гвардиолу в Ман Сити летом 2025-го
Футбол | 20.07.2024, 12:21
Три преемника Жузепа. Кто может заменить Гвардиолу в Ман Сити летом 2025-го
Три преемника Жузепа. Кто может заменить Гвардиолу в Ман Сити летом 2025-го
Новичок Первой лиги близок к снятию с чемпионата
Футбол | 20.07.2024, 15:40
Новичок Первой лиги близок к снятию с чемпионата
Новичок Первой лиги близок к снятию с чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком
Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком
20.07.2024, 13:36 10
Футбол
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
19.07.2024, 15:35 10
Бокс
Известный боксер хевивейта дисквалифицирован на 2 года
Известный боксер хевивейта дисквалифицирован на 2 года
19.07.2024, 16:49 4
Бокс
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
19.07.2024, 20:40 3
Футбол
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века
19.07.2024, 08:16 2
Теннис
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
20.07.2024, 13:00 12
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
20.07.2024, 06:45 3
Футбол
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху
20.07.2024, 01:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем