Пономарев поделился планами Руха на завершающий этап подготовки

На мажорной ноте львовские футболисты завершили зарубежный этап подготовки к новому сезону. Перед возвращением домой они нанесли поражение австрийскому «Хартбергу» – 2:0.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Руха» Виталий Пономарев дал оценку проделанной работе подопечными:

– Сбор в Словении с двумя выездами в соседнюю Австрию был очень полезным. Конечно, где-то выбивало из колеи, что мы не смогли сыграть в контрольных матчах в оптимальном составе из-за того, что несколько наших игроков только восстанавливаются после травм, во-вторых, имеем мы своих представителей в олимпийской сборной Украины, которая завершает подготовку к Играм во Франции, но в целом, я доволен отношением подопечных к своим обязанностям.

– Едва ли не впервые вместе с главной командой выезжала большая группа воспитанников клубной академии. Они оправдали ожидания?

– Убежден, что этот сбор в Словении запомнится ребятам надолго. Да, им было трудно выдерживать нагрузки, но теперь они уже знают, над чем надо работать, чтобы прогрессировать. В конце концов, и я получил о нашей смене исчерпывающую информацию.

– Спаррингами довольны?

– Да. Это очень ценный опыт, ведь пришлось выяснять отношения с представителями различных футбольных школ. Радует, что взяли верх над авторитетными командами австрийской Бундеслиги - «Штурмом» и «Хартбергом».

– В расположении «Руха» на этом зарубежном этапе подготовки находился потенциальный новичок - опорный полузащитник Владислав Семотюк, который в прошлом сезоне выступал за «Минай». Как прошли его смотрины?

– Я еще не определился, продолжит ли он карьеру в «Рухе». После возвращения во Львов у Семотюка еще будет две возможности проявить себя: 27 июля в спарринге с «Агробизнесом», а соперник в контрольном матче 3 августа еще уточняется.

– Стартовый поединок чемпионата УПЛ с участием «Руха» уже окончательно будет перенесен?

– Да, я владею информацией, что игроки «Руха» Олег Федор, Игорь Краснопир и Алексей Сыч будут включены в заявку олимпийской сборной Украины по футболу, которая вскоре будет выступать на Играх во Франции и поэтому львовский клуб матч первого тура УПЛ проведет в один из резервных дней.

Ранее сообщалось, что «Рух» отказался от нигерийского новичка.