Рух отказался от нигерийского новичка
Якубу приехал к львовянам из лагеря «Ворсклы»
Как стало известно Sport.ua, нигерский полузащитник Наджиб Якубу, ранее выступавший за «Ворсклу», не произвел впечатление на тренеров «Руха», где собирался продолжить карьеру.
После осмотра на сборе в Словении львовяне решили, что африканский легионер не сможет помочь и отказались от его услуг.
По имеющимся данным, рулевой «Руха» Виталий Пономарев собирается просмотреть еще двух потенциальных новичков-легионеров.
Ранее мы сообщали, что главный тренер «Руха» прокомментировал победу в спарринге со «Штурмом».
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