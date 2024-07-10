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Чемпионат Украины
10 июля 2024, 12:46 |
753
0

Рух отказался от нигерийского новичка

Якубу приехал к львовянам из лагеря «Ворсклы»

10 июля 2024, 12:46 |
753
0
Рух отказался от нигерийского новичка
ФК Ильвес Тампере. Наджиб Якубу

Как стало известно Sport.ua, нигерский полузащитник Наджиб Якубу, ранее выступавший за «Ворсклу», не произвел впечатление на тренеров «Руха», где собирался продолжить карьеру.

После осмотра на сборе в Словении львовяне решили, что африканский легионер не сможет помочь и отказались от его услуг.

По имеющимся данным, рулевой «Руха» Виталий Пономарев собирается просмотреть еще двух потенциальных новичков-легионеров.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Руха» прокомментировал победу в спарринге со «Штурмом».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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