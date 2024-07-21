Оболонь дома переиграла ЛНЗ в контрольном матче
Голами отличились Слободян и Груша
Киевская «Оболонь» и черкасский ЛНЗ провели товарищеский матч в рамках подготовки к началу нового сезона УПЛ.
Игра прошла в Киеве на базе «Оболони» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отличились Слободян и Груша – первый эффектно забросил мяч за воротничок голкиперу издалека после ошибки игрока ЛНЗ, а второй реализовал шанс после розыгрыша углового.
Напомним, недавно соперники встречались в Черкассах, тогда победу с аналогичным счетом одержал ЛНЗ.
Товарищеский матч. 20 июля. 17:00. м. Буча. УТБ ФК Оболонь
Оболонь – ЛНЗ 2:0
Голы: Слободян 32, Груша 89
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