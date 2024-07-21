Олег СЛОБОДЯН: «Выигрывать – всегда позитив»

Капитан киевской «Оболони» Олег Слободян прокомментировал победу в спарринге против ЛНЗ (2:0).

– Сегодня удалось победить, взять реванш за поражение во встрече в начале летнего собрания. Какие у тебя впечатления от матча?

– Состоялась боевая игра с классным соперником, все же мы готовимся к матчам Премьер-лиги, поэтому должны чувствовать этот темп, эту игру.

Что-то удавалось, что-то не удавалось, но это сборы. Мы на сборах, так же соперник, поэтому есть над чем работать, наигрываем схемы и тому подобное. Но выигрывать – это всегда позитив, и слава Богу, что выиграли, настраивались очень сильно на этот матч.

У нас были досадные поражения на этих же сборах, а также в чемпионате против ЛНЗ в первом круге мы провалили игру полностью.

ЛНЗ для нас – определенный раздражитель, мы вместе с ними вышли в УПЛ из Первой лиги, вместе тоже остались, нам есть что доказывать.

– В матче сегодня было очень много борьбы, семь желтых карточек. Поединок был больше похож на официальный, чем на контрольный?

– Считаю, что каждая игра должна нести в себе эмоции, ведь зачем тогда выходить на поле, если не проявлять эмоции, не бороться, не играть в футбол, тем более здесь, в Украине.

– ​​​Сегодня тебе удалось забить красивый гол…

– ​​ Увидел, что вратарь соперника вышел из ворот и решил нанести удар.

– ​​​Вторая победа подряд в контрольных поединках – это сигнал, который команда добавляет?

– ​​ С каждой тренировкой, с каждой контрольной игрой мы набираем кондиции – во всем должен быть прогресс. Это показатель того, что мы прогрессируем и думаю, что к чемпионату мы подойдем в оптимальных кондициях.