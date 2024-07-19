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19 июля 2024, 10:05 | Обновлено 19 июля 2024, 10:41
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0

Тренер Норвегии U-19 дал оценку матчу с Украиной U-19 на Евро

Луис Пимента – о ничьей 0:0 с подопечными Дмитрия Михайленко

19 июля 2024, 10:05 | Обновлено 19 июля 2024, 10:41
195
0
Тренер Норвегии U-19 дал оценку матчу с Украиной U-19 на Евро
УЕФА. Луис Пимента

Главный тренер сборной Норвегии U-19 Луис Пимента прокомментировал матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 U-19 c командой Украины U-19, который завершился вничью 0:0.

«У нас было несколько отличных моментов, особенно в первом тайме; мы дважды попали в каркас ворот. Конечно, после поражения в первом матче (от Италии со счетом 1:2. – прим) [забитый мяч] придал бы нам импульс, ведь на кону у обеих команд стоит очень многое. Они сыграли первый матч вничью, мы проиграли. Гол придал бы нам импульс. Вы видели, что в конце, когда появились моменты, мы немного поторопились, вместо того чтобы сосредоточиться на завершении и проявить больше самообладания.

Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы сделать свою работу в последнем матче [против Северной Ирландии] и набрать четыре очка в группе, а не на том, что произойдет в других матчах», – заявил Пимента.

После второго тура в группе А Евро-2024 U-19 лидирует сборная Италии U-19, у которой 6 очков из шести – она досрочно вышла в плей-офф. Далее идут Украина U-19 (2 пункта), а также Норвегия U-19 и Северная Ирландия U-19 (по 1 очку).

В матче 3-го тура украинской команде для выхода в полуфинал нужна победа над Италией. «Сине-желтых» может устроить и ничья, если матч между Норвегией и Северной Ирландией также завершится миром.

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Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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