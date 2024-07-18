С Пономаренко и Кревсуном. Известен состав Украины U-19 на матч с Норвегией
«Сине-желтые» проведут второй поединок в группе чемпионата Европы 2024
В 17:30 по киевскому времени в Белфасте начнется матч 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 U-19 между сборными Норвегии и Украины.
Главный тренер украинской дружины Дмитрий Михайленко определился со стартовым составом подопечных на поединок.
Игру с первых минут вместе с партнерами начнут нападающий Матвей Пономаренко и полузащитник Даниил Кревсун, которые, как известно, не играли в первом матче турнира против сборной Северной Ирландии (0:0) из-за дисквалификации.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Норвегия U-19 – Украина U-19.
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