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Молодежные турниры
18 июля 2024, 16:17 | Обновлено 18 июля 2024, 16:29
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0

С Пономаренко и Кревсуном. Известен состав Украины U-19 на матч с Норвегией

«Сине-желтые» проведут второй поединок в группе чемпионата Европы 2024

18 июля 2024, 16:17 | Обновлено 18 июля 2024, 16:29
603
0
С Пономаренко и Кревсуном. Известен состав Украины U-19 на матч с Норвегией
УАФ. Дмитрий Михайленко (в центре) и его помощники

В 17:30 по киевскому времени в Белфасте начнется матч 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 U-19 между сборными Норвегии и Украины.

Главный тренер украинской дружины Дмитрий Михайленко определился со стартовым составом подопечных на поединок.

Игру с первых минут вместе с партнерами начнут нападающий Матвей Пономаренко и полузащитник Даниил Кревсун, которые, как известно, не играли в первом матче турнира против сборной Северной Ирландии (0:0) из-за дисквалификации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Норвегия U-19 – Украина U-19.

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Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Норвегии по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Норвегия - Украина Матвей Пономаренко Даниил Кревсун стартовые составы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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