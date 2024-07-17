ПЯТЕНКО: «Важно было оказаться среди сеяных команд в плей-офф ЧЕ»

Женская сборная Украины завершила групповой турнир отбора к Евро-2025 в Лиге В на мажорной ноте, взяв верх над Косовом (4:0) и Хорватией (2:0).

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился впечатлениями от этих противостояний:

– Важно было добиться максимального результата, финишировать в своей группе вторыми и оказаться среди сеяных сборных, которые продолжат борьбу за путевку в финальную часть континентального чемпионата, который будет принимать Швейцария. Нам это удалось.

– Перед поединками с Косово и Хорватией вы утверждали, что они действуют в похожем стиле: играют преимущественно вторым номером, жесткие в борьбе за мяч, используют тактику мелкого фола.

– Поэтому на установке я настраивал своих подопечных на быстрый переход от обороны к атаке, активность на флангах, вертикальные передачи, которые будут усложнять жизнь соперницам и заставлять их ошибаться.

В матче с Косово нам пригодились два быстрых гола, да и с хорватками судьба противостояния также была практически решена еще до перерыва, когда мы забили дважды. Дальше мы пытались играть по счету, избегать столкновений, чтобы обойтись как без повреждений, так и без желтых карточек.

– С Косовом была получена разгромная победа, а с хорватками были какие-то сомнения относительно положительного результата?

– Начало матча было для моих подопечных сложным. Сказывалась жара, к которой они не сразу привыкли. И все же постепенно мы наладили игру в пас, увереннее начали действовать при подстраховке и перехватили инициативу. Лишь под занавес поединка хорватки провели несколько угрожающих атак, однако отличиться не сумели.

– В последних матчах обошлось без травм?

– По разным причинам пришлось заменить Роксолану Кравчук и Дарью Апанащенко, но сейчас с ними все хорошо.

– Что дальше?

– 19 июля состоится жеребьевка плей-офф, тогда и узнаем, с кем сыграем дальше. Поединки этого этапа отбора на Евро-2025 пройдут 23 и 29 октября.