Топовый экс-форвард АПЛ покинул структуру Тоттенхэма. Будет новый вызов

Бывший нападающий сборной Англии и ряда клубов Английской Премьер-лиги Джермейн Дефо покинул систему лондонского «Тоттенхэма», в которой он работал тренером после завершения своей карьеры весной 2022 года

«В течение последних двух сезонов я получал огромное удовольствие от работы тренером в «Тоттенхэме». Сегодня я покидаю этот невероятный клуб и хочу сказать спасибо всем замечательным сотрудникам, которые помогали мне учиться и расти.

Особая благодарность Донне Каллен, которая вернула меня в клуб, и, в частности, Полу Брейсуэллу, Стюарту Льюису, Найджелу Гиббсу, Уэйну Бернетту и Брэдли Аллену, которые сыграли огромную роль в моем становлении тренером, которым я являюсь сегодня.

Было приятно многого добиться в «шпорах», в том числе достичь тренерского статуса УЕФА, который всегда был моей мечтой после завершения карьеры игрока.

«Шпоры» всегда будут занимать особое место в моем сердце, и болельщики уже знают, как много этот клуб значит для меня. Однако сейчас для меня самое подходящее время двигаться дальше и строить свою тренерскую и управленческую карьеру, тем не менее я всегда буду с теплотой вспоминать свое время в «шпорах». Все великие путешествия рано или поздно заканчиваются, и я желаю всем в клубе только самого наилучшего в предстоящем сезоне и в будущем. До новых встреч», – написал Дефо в сети Х.

Ранее английский форвард Гарри Кейн обратился к Гарету Саутгейту после его ухода из сборной Англии.