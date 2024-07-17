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Англия
17 июля 2024, 13:41 | Обновлено 17 июля 2024, 13:46
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0

Топовый экс-форвард АПЛ покинул структуру Тоттенхэма. Будет новый вызов

Джермейн Дефо решился на перемены

17 июля 2024, 13:41 | Обновлено 17 июля 2024, 13:46
160
0
Топовый экс-форвард АПЛ покинул структуру Тоттенхэма. Будет новый вызов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джермейн Дефо

Бывший нападающий сборной Англии и ряда клубов Английской Премьер-лиги Джермейн Дефо покинул систему лондонского «Тоттенхэма», в которой он работал тренером после завершения своей карьеры весной 2022 года

«В течение последних двух сезонов я получал огромное удовольствие от работы тренером в «Тоттенхэме». Сегодня я покидаю этот невероятный клуб и хочу сказать спасибо всем замечательным сотрудникам, которые помогали мне учиться и расти.

Особая благодарность Донне Каллен, которая вернула меня в клуб, и, в частности, Полу Брейсуэллу, Стюарту Льюису, Найджелу Гиббсу, Уэйну Бернетту и Брэдли Аллену, которые сыграли огромную роль в моем становлении тренером, которым я являюсь сегодня.

Было приятно многого добиться в «шпорах», в том числе достичь тренерского статуса УЕФА, который всегда был моей мечтой после завершения карьеры игрока.

«Шпоры» всегда будут занимать особое место в моем сердце, и болельщики уже знают, как много этот клуб значит для меня. Однако сейчас для меня самое подходящее время двигаться дальше и строить свою тренерскую и управленческую карьеру, тем не менее я всегда буду с теплотой вспоминать свое время в «шпорах». Все великие путешествия рано или поздно заканчиваются, и я желаю всем в клубе только самого наилучшего в предстоящем сезоне и в будущем. До новых встреч», – написал Дефо в сети Х.

Ранее английский форвард Гарри Кейн обратился к Гарету Саутгейту после его ухода из сборной Англии.

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Джермейн Дефо Тоттенхэм Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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