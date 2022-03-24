Бывший форвард сборной Англии объявил о завершении карьеры

Именитый английский форвард Джермейн Дефо объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

Его последним клубом в его карьере стал «Сандерленд», к которому он присоединился только этой зимой. Он провел за клуб 7 матчей в третьем дивизионе чемпионата Англии.

Дефо известен прежде всего по выступлениям за «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Портсмут» и «Рейнджерс». В период с 2004 по 2017 годы провел 57 матчей и забил 20 голов за сборную Англии.