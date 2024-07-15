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Верес
14.07.2024 17:30 – FT 2 : 4
Нива Тернополь
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Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 22:35 | Обновлено 15 июля 2024, 22:42
138
1

ШАНДРУК: «Верес играл на фоне огромных физических нагрузок»

И.о. главного тренера Вереса подвел итоги спарринга против Нивы Тернополь

15 июля 2024, 22:35 | Обновлено 15 июля 2024, 22:42
138
1
ШАНДРУК: «Верес играл на фоне огромных физических нагрузок»
ФК Верес. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук резюмировал контрольный матч против тернопольской «Нивы» (2:4) и второй тренировочный сбор красно-черных:

«Это был еще один информативный для нас контрольный матч. Несмотря на поражение, благодарен игрокам за отношение к работе. Все они играют на фоне огромных физических нагрузок. Может быть, даже чрезмерных. Поэтому все идет по плану, и на следующем сборе команда будет совсем по-другому выглядеть.

Подытожили второй тренировочный сбор поражением. Но сейчас ребята отдохнут, и на третьем собрании мы сможем более предметно оценить свои возможности. К контрольным матчам в Киеве ребята будут более свежими подходить.

Относительно игры молодежи результат демонстрирует, что впереди еще очень много работы. Молодые игроки готовятся под максимальными нагрузками. Не хватало свежести. Мы понимаем это. Но было много неудачных действий. Впрочем, это опыт, и мы верим, что благодаря таким матчам молодежь будет прогрессировать.

После двух выходных команда соберется снова 17 июля. А 20 июля мы отправляемся в Киев, где сыграем с Колосом, Локомотивом и Оболонью».

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Олег Шандрук товарищеские матчи Нива Тернополь Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Николай Степанюк Источник: ФК Верес
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Комментарии 1
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vbrjkf
Ще сезон не розпочався, а вони вже втомилися від "надмірних фізичних навантажень. А що буде далі, коли чемпіонат почнеться? Тьху! 
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