Верес перенес один из контрольных матчей. Известна причина

Ровенский «Верес» анонсировал перенос одного из матчей на контрольных сборах.

Уже 14-го июля на стадионе Авангард состоится очередной контрольный матч летнего межсезонья. Соперником ровенчан станет перволиговая тернопольская «Нива».



Время начала игры было перенесено из-за жары. Матч «Верес» - «Нива» начнется в 17:30, вместо запланированных 16:00.



Ранее в спарринг-матчах летнего межсезонья «Верес» уступил львовскому «Руху» - 0:4, житомирскому «Полесью» - 1:4 и победил «Звягель» - 3:1.