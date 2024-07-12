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12 июля 2024, 16:49 |
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Верес перенес один из контрольных матчей. Известна причина

Сдвиг по времени потерпит товарищеская встреча с «Нивой»

12 июля 2024, 16:49 |
111
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Верес перенес один из контрольных матчей. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Ровенский «Верес» анонсировал перенос одного из матчей на контрольных сборах.

Уже 14-го июля на стадионе Авангард состоится очередной контрольный матч летнего межсезонья. Соперником ровенчан станет перволиговая тернопольская «Нива».

Время начала игры было перенесено из-за жары. Матч «Верес» - «Нива» начнется в 17:30, вместо запланированных 16:00.

Ранее в спарринг-матчах летнего межсезонья «Верес» уступил львовскому «Руху» - 0:4, житомирскому «Полесью» - 1:4 и победил «Звягель» - 3:1.

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Верес Ровно Нива Тернополь перенос матчей контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Алексей Тиньков Источник: ФК Верес
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