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14.07.2024 17:30 – FT 2 : 4
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15 июля 2024, 16:55 | Обновлено 15 июля 2024, 17:21
69
0

Верес снова пропустил 4 мяча и проиграл тернопольской Ниве

Хет-трик у тернопольской команды сделал Андрей Ризнык

15 июля 2024, 16:55 | Обновлено 15 июля 2024, 17:21
69
0
Верес снова пропустил 4 мяча и проиграл тернопольской Ниве
ФК Верес Ровно

Рівненський Верес поступився тернопільській Ниві у четвертому спаринг-матчі літнього міжсезоння. Як і в попередніх програних поєдинках проти Руху і Полісся - червоно-чорні знову пропустили у свої ворота 4 м'ячі. Як і у попередньому контрольному матчі проти житомирського Полісся, Верес та Нива зіграли 4 тайми по 30 хвилин.

Гру Олег Шандрук розпочав у доволі експериментальному складі: із гравцями, що перебувають у таборі команди на перегляді, та та молоддю в особі Арсенія Коркодима, Дениса Світюхи, Ростислава Барана та Дмитра Годі. Допомагати їм мали досвідчені Руслан Степанюк, Валерій Кучеров, Віталій Дахновський і Євгеній Морозко.

На старті матчу рівняни спробували забити швидкий гол. Віталій Жупанський парирував удар з відскоку від Валерія Кучерова. Дмитро Годя після передачі з правого флангу двічі розстрілював ворота Ниви з десяти метрів і двічі влучив у захисника тернополян.

А гості, витримавши стартовий натиск, забили. Швидка контратака з переведенням м'яча з правого флангу на лівий завершилася передачею на вістря, де Андрій Різник, випередивши обох центральних захисників Вереса, ударом в один дотик пробив без шансів для голкіпера (1:0).

У другому таймі футболісти Ниви шокували трибуни ще раз. Андрій Різник відгукнувся на передачу з глибини, вибіг на побачення з Арсенієм Коркодимом центральною зоною і елегантно перекинув м‘яча через голкіпера (2:0).

На куражі тернополяни продовжували створювати. Дмитро Галадей фактично сам на сам із голкіпером Вереса вийшов після рейду лівим краєм. Арсеній Коркодим парирував перший удар, а потім і забрав м‘яча після добивання від Андрія Різника.

Втім, ще за чотири хвилини рахунок все ж став розгромним. Дмитро Галадей пробіг цього разу правим флангом, прибрав одного з гравців на перегляді і віддав у центр на Андрія Різника. Той на замасі легко розібрався з Михайлом Протасевичем і пробив у ближній від Арсенія Коркодима кут воріт (3:0).

Лише після цього рівняни один гол відіграли. Віталій Дахновський з лівого флангу віддав у центр під удар Дмитру Годі і той пробив лівою точнісінько в дальній кут, м'яч від стійки влетів у ворота (1:3).

На третю тридцятихвилинку у рівнян рятувати матч вийшли Богдан Когут, Марко Мрвальєвич, Микола Гайдучик, Владислав Шарай і Роман Гончаренко. Рівняни повністю закрили гостей біля їхніх воріт. Втім, м'яч ніяк не йшов у ворота Ниви. Марко Мрвальєвич, Микола Гайдучик, Яго - усі били повз ворота, або просто в голкіпера тернополян.

Натомість, знову забила Нива. Гравець команди гостей Валентин Напуда на прийомі виграв боротьбу у Василя Гакмана, ефектно прокинув м‘яча повз Романа Гончаренка, вибіг на побачення з Вадимом Ющишиним і пробив повз голкіпера у дальній кут (4:1).

Свій другий м'яч Верес забив вже у компенсований час. Після подачі кутового з лівого краю і виграного партнером другого поверху Семен Вовченко добив м‘яча у порожні ворота (2:4).

Наступного тижня Верес вирушить до Києва, де перед стартом чемпіонату зіграє також з Колосом, Локомотивом і Оболонню.

Товариський матч

14 липня 2024 року. Рівне, стадіон Авангард

Верес Рівне – Нива Тернопіль – 2:4 (1:3)

Голи: Годя, 53, Вовченко, 120+1 – Різник, 18, 42, 50, Напуда, 108.

Верес (1-й та 2-й тайм): Коркодим, Морозко, Мельник (Козубенко, 30), гравець на перегляді (Протасевич, 30), Сміян, Баран, Кучеров, Дахновський, гравець на перегляді, Годя, Степанюк.

Верес (3-й та 4 тайм): Когут (Ющишин, 90), Протасевич (Гакман, 76), Вовченко, Гончаренко, Шевченко, Яго, Куція, Світюха, В.Шарай, Гайдучик, Мрвальєвич.

В.о. головного тренера: Олег Шандрук.

Нива Тернопіль: Жупанський, Бац, Демчук, Мудрий, Бей, Капустян, Давидов, Козак, Гатала, Різник, Галадей. Головний тренер: Євген Калиниченко.

Арбітр: Наталія Мамчур (Рівне). Асистенти: Денис Шокур та Дмитро Шекель (обидва – Рівне)

Відеоогляд матчу

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Николай Степанюк Источник: ФК Верес
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