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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 01:19 | Обновлено 15 июля 2024, 01:57
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0

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании

Микель Оярсабаль принес команде победу над Англией в финале Евро-2024

15 июля 2024, 01:19 | Обновлено 15 июля 2024, 01:57
620
0
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победу испанцам на 86-й минуте забил Микель Оярсабаль. Он забил после того, как прострел на него выполнил Марк Кукурелья.

Был шанс того, что Оярсабаль забрался в офсайд. Однако как показывает четкий снимок с камер VAR, нога Джона Стоунза была ближе к воротам трех львов.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании

Видеообзор матча Испания – Англия (2:1)

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Микель Оярсабаль Джон Стоунз фото Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу Испания - Англия офсайд (вне игры)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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