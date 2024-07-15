14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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Победу испанцам на 86-й минуте забил Микель Оярсабаль. Он забил после того, как прострел на него выполнил Марк Кукурелья.

Был шанс того, что Оярсабаль забрался в офсайд. Однако как показывает четкий снимок с камер VAR, нога Джона Стоунза была ближе к воротам трех львов.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании

Видеообзор матча Испания – Англия (2:1)