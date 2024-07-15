ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
Микель Оярсабаль принес команде победу над Англией в финале Евро-2024
14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победу испанцам на 86-й минуте забил Микель Оярсабаль. Он забил после того, как прострел на него выполнил Марк Кукурелья.
Был шанс того, что Оярсабаль забрался в офсайд. Однако как показывает четкий снимок с камер VAR, нога Джона Стоунза была ближе к воротам трех львов.
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
Видеообзор матча Испания – Англия (2:1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первое место в списке занял Винисиус Жуниор
Вита Семеренко нарушила антидопинговые правила