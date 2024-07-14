14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

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Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 86-й минуте Микель Оярсабаль сделал счет 2:1!

❗️ ВИДЕО. Испания забила второй гол Англии в финале Евро-2024

ГОЛ! 2:1 Оярсабаль, 86 мин.