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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 23:51 | Обновлено 15 июля 2024, 00:36
2027
0

ВИДЕО. Испания забила второй гол Англии в финале Евро-2024

На 86-й минуте отличился Микель Оярсабаль!

14 июля 2024, 23:51 | Обновлено 15 июля 2024, 00:36
2027
0
ВИДЕО. Испания забила второй гол Англии в финале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 86-й минуте Микель Оярсабаль сделал счет 2:1!

❗️ ВИДЕО. Испания забила второй гол Англии в финале Евро-2024

ГОЛ! 2:1 Оярсабаль, 86 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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