Чемпионат Европы14 июля 2024, 23:51 | Обновлено 15 июля 2024, 00:36
2027
0
ВИДЕО. Испания забила второй гол Англии в финале Евро-2024
На 86-й минуте отличился Микель Оярсабаль!
14 июля 2024, 23:51 | Обновлено 15 июля 2024, 00:36
2027
0
14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
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Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 86-й минуте Микель Оярсабаль сделал счет 2:1!
❗️ ВИДЕО. Испания забила второй гол Англии в финале Евро-2024
ГОЛ! 2:1 Оярсабаль, 86 мин.
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