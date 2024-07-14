Товарищеские матчи. Ничья Колоса, разные результаты харьковчан
13 июля состоялось несколько контрольных поединков украинских клубов
Пока клубы из разных футбольных лиг Украины готовятся к старту нового чемпионата страны в разных дивизионах, они набирают форму с помощью товарищеских матчей. 13 июля прошло несколько из них. Например, ковалевский «Колос» и «Виктория» из Сум расписали безголевую ничью, харьковский «Металлист 1925» победил «Агробизнес», а «Металлист» уступил «Ужгороду».
Товарищеские матчи. 13 июля
Горняк-Спорт – Металлург Запорожья – 2:2
Колос – Виктория – 0:0
Металлист 1925 – Агробизнес – 2:1
Ужгород – Металлист – 3:0
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