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Товарищеские матчи
Колос К
13.07.2024 15:00 – FT 0 : 0
Виктория
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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 01:30 | Обновлено 14 июля 2024, 02:02
51
0

Товарищеские матчи. Ничья Колоса, разные результаты харьковчан

13 июля состоялось несколько контрольных поединков украинских клубов

14 июля 2024, 01:30 | Обновлено 14 июля 2024, 02:02
51
0
Товарищеские матчи. Ничья Колоса, разные результаты харьковчан
Скриншот с трансляции

Пока клубы из разных футбольных лиг Украины готовятся к старту нового чемпионата страны в разных дивизионах, они набирают форму с помощью товарищеских матчей. 13 июля прошло несколько из них. Например, ковалевский «Колос» и «Виктория» из Сум расписали безголевую ничью, харьковский «Металлист 1925» победил «Агробизнес», а «Металлист» уступил «Ужгороду».

Товарищеские матчи. 13 июля

Рух – Домжале – 0:3

Горняк-Спорт – Металлург Запорожья – 2:2

Колос – Виктория – 0:0

Рух – Осиек – 1:3

Металлист 1925 – Агробизнес – 2:1

Динамо Киев – Шальке – 2:2

Ужгород – Металлист – 3:0

Кривбасс – Сабах – 2:2

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Колос Ковалевка Виктория Сумы (Николаевка) Горняк-Спорт Металлург Запорожье Металлист 1925 Агробизнес Ужгород Металлист Харьков товарищеские матчи
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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