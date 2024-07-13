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Товарищеские матчи
Колос К
13.07.2024 15:00 - : -
Виктория
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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 13:23 | Обновлено 13 июля 2024, 13:36
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0

Колос – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

13 июля 2024, 13:23 | Обновлено 13 июля 2024, 13:36
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0
Колос – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.

Команда УПЛ Колос Ковалевка играет спарринг против команды Виктория Сумы, клуба Первой лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 13 июля в 15:00 по Киеву.

Игра проходит в Ковалевки на стадионе «Колос».

Колос – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Виктория Сумы (Николаевка)
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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