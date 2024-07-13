Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.

Команда УПЛ Колос Ковалевка играет спарринг против команды Виктория Сумы, клуба Первой лиги.

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Начало товарищеского матча запланировано на 13 июля в 15:00 по Киеву.

Игра проходит в Ковалевки на стадионе «Колос».

Колос – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция