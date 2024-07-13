Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига13 июля 2024, 13:23 | Обновлено 13 июля 2024, 13:36
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Колос – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
13 июля 2024, 13:23 | Обновлено 13 июля 2024, 13:36
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Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.
Команда УПЛ Колос Ковалевка играет спарринг против команды Виктория Сумы, клуба Первой лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 13 июля в 15:00 по Киеву.
Игра проходит в Ковалевки на стадионе «Колос».
Колос – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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