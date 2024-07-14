Если бы в футбол играли только деньги, то Англия всегда бы выигрывала

Футбол давно перестал быть просто игрой. Это уже не только огромнейший бизнес, но и целая наука. А любая наука подразумевает точность. Порой эта точность выражается цифрами.

Точность в футболе – это не только действия игроков и тренеров во время матча или накануне оного. Это еще и трансферная стоимость.

Сейчас в цифры перевели все – и стоимость отдельных игроков, и стоимость клубов, и стоимость национальных сборных. И весьма оперативно эти стоимости обновляются. Как, например, рейтинги УЕФА или ФИФА.

Накануне старта Евро-2024 авторитетный портал Transfermarkt.de огласил текущую стоимость национальных команд. Впереди планеты всей была Англия. Суммарная стоимость этой сборной – 1,52 млрд евро. Если принимать во внимание только европейские национальные команды, то на втором месте шла Франция (1,23 млрд), на третьем – Португалия (1,05 млрд), и лишь на четвертом – Испания (965,5 млн).

В финал Евро-2024 вышли самая дорогостоящая сборная мира и четвертая в европейском рейтинге. Разница между сборными в этом рейтинге – свыше полмиллиарда евро. Сумасшедшие цифры!

Но это если считать общую заявку игроков. То есть, всех 26-ти. А если посчитать лишь основной состав и ближайший резерв? Что тогда получится? Преимущество Англии будет все еще ощутимым? Или уже не таким явным?

А давайте попробуем, пользуясь данными все того же Transfermarkt, подсчитать стоимость основы сборных Англии и Испании.

Вратари

Безоговорочно основным кипером сборной Англии является Джордан Пикфорд. Его трансферная стоимость – 22 млн евро. Ближайший сменщик голкипера «Эвертона» в сборной – вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл. Его цена – 25 млн.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

В Испании тоже есть основной кипер. Это Унаи Симон из «Атлетика». Его цифры – 30 млн. Высоко котируется и второй вратарь «Фурии» Давид Райя: 35 млн.

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон

Итог: 47 миллионов у Англии против 65 миллионов у Испании.

Защита

Цена Джона Стоунса – 38 млн. Его партнер по центру обороны Марк Гехи «тянет» на те же 38 миллионов евро. Кайла Уокера оценивают в 13 млн, Кирана Триппьера – в 10 миллионов. Трент Александер-Арнольд – самый дорогой из защиты: 70 млн. Люк Шоу стоит 32 млн.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунс

Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Ле Норман

Центрбек Испании Робин Ле Норман оценивается в 40 миллионов. Его коллега по амплуа Эмерик Ляпорт имеет ценник в 20 млн. Стоимость Дани Карвахаля – лишь 12 миллионов. Марк Кукурелья тянет на 25 «лямов». Цена Начо Фернандеса – всего 3 миллиона. А Хесуса Наваса – и того меньше: 2,5 млн.

Итог: явное преимущество Англии. 201 млн евро против 102,5 млн.

Полузащита

В игру вступают тяжеловесы. Ценник Деклана Райса – 120 млн. Конор Галлахер стоит 50 миллионов. Коул Палмер тянет на 80 млн, а Кобби Мейну – на 50 «лямов». Фила Фодена оценивают в 150 миллионов, Букайо Сака – в 140, а Джуда Беллингема – в 180 миллионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

У Испании показатели и здесь поскромнее. Фабиан Руис – 30 миллионов. Родри тянет на 120 млн. Дани Ольмо стоит 50 миллионов, а Педри, который травмировался и в финале не сыграет, – 80 млн. Цена Нико Уильямса и Ламина Ямала – соответственно 60 и 90 миллионов. Ценник Микеля Мерино – 50 млн.

Итог: 770 миллионов евро Англия и 480 млн Испания.

Атака

Обе команды играют в одного чистого форварда. И оба эти форварды являются капитанами своих команд. Цена Гарри Кейна – 100 млн евро. Дорого оценивается и Олли Уоткинс – 65 миллионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Стоимость Альваро Мораты – всего лишь 16 миллионов, а Микеля Оярсабаля – 45 млн.

Итог: 165 миллионов Англии против 61 миллиона Испании.

Общий итог нашей версии основного состава следующий. Англия: 1,183 млрд евро, Испания: 708,5 млн евро.

Если пользоваться исключительно этими цифрами, то фаворит в финале очевиден. Впрочем, как и его победитель.

Только вот если бы в футболе всегда побеждали деньги, то «МанСити» и «ПСЖ» безоговорочно правили бы в Лиге чемпионов. Но у этих денежных мешков на двоих лишь один «ушастый» кубок.

Значит, не все так очевидно. Не все так плохо. Значит, у футбола есть шанс. Тем более, что букмекеры видят фаворитом противостояния именно Испанию.