Галатасарай перестраховался. Тете сам выплатит миллионный штраф Шахтеру

Накануне стало известно, что совет по разрешению споров ФИФА обязал «Галатасарай» и Тете заплатить около 2,5 миллионов евро штрафных санкций «Шахтеру» за самовольный разрыв игроком контракта с «горняками» и уход в стан стамбульцев.

Однако в «Галатасарае» предвидели подобный ход событий, и еще при подписании контракта с Тете согласовали, что если санкции будут все-таки применены, то рассчитываться по ним будет сам футболист.

Для этого «Галатасарай» обеспечил Тете подписной бонус в 3,1 миллиона евро в дополнение к ежегодной зарплате в 2,8 миллиона евро.

При этом, подписной бонус, как договорились стороны, Тете получит только по завершении сезона-2024/25.

Сейчас «Галатасарай» и Тете намерены оспорить вердикт ФИФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны, однако если там оставят первоначальное решение в силе, то стамбульцы заплатят «Шахтеру» компенсацию из той суммы, которую обещали футболисту в виде подписного бонуса.

Ранее сообщалось, что нынешним летом «Галатасарай» попытается избавиться от Тете. Клуб уже активно подыскивает варианты для продажи бразильца.