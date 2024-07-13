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  4. Галатасарай перестраховался. Тете сам выплатит миллионный штраф Шахтеру
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 11:15 |
483
0

Галатасарай перестраховался. Тете сам выплатит миллионный штраф Шахтеру

В турецком клубе подписывали футболиста с пониманием, что санкции могут последовать

13 июля 2024, 11:15 |
483
0
Галатасарай перестраховался. Тете сам выплатит миллионный штраф Шахтеру
A Spor. Тете

Накануне стало известно, что совет по разрешению споров ФИФА обязал «Галатасарай» и Тете заплатить около 2,5 миллионов евро штрафных санкций «Шахтеру» за самовольный разрыв игроком контракта с «горняками» и уход в стан стамбульцев.

Однако в «Галатасарае» предвидели подобный ход событий, и еще при подписании контракта с Тете согласовали, что если санкции будут все-таки применены, то рассчитываться по ним будет сам футболист.

Для этого «Галатасарай» обеспечил Тете подписной бонус в 3,1 миллиона евро в дополнение к ежегодной зарплате в 2,8 миллиона евро.

При этом, подписной бонус, как договорились стороны, Тете получит только по завершении сезона-2024/25.

Сейчас «Галатасарай» и Тете намерены оспорить вердикт ФИФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны, однако если там оставят первоначальное решение в силе, то стамбульцы заплатят «Шахтеру» компенсацию из той суммы, которую обещали футболисту в виде подписного бонуса.

Ранее сообщалось, что нынешним летом «Галатасарай» попытается избавиться от Тете. Клуб уже активно подыскивает варианты для продажи бразильца.

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Тете Галатасарай Шахтер Донецк ФИФА трансферы УПЛ штрафы
Алексей Сливченко Источник: A Spor
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