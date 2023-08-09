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  4. Тете подписал контракт с Галатасараем по схеме 4+1 – источник
Украина. Премьер лига
09 августа 2023, 19:54 |
460
0

Тете подписал контракт с Галатасараем по схеме 4+1 – источник

Бразильский вингер покидает «Шахтер» окончательно

09 августа 2023, 19:54 |
460
0
Тете подписал контракт с Галатасараем по схеме 4+1 – источник
ФК Шахтер. Тете

23-летний вингер «Шахтера» Тете подписал контракт с турецким «Галатасараем», сообщает тамошняя пресса.

Трудовое соглашение оформлено по схеме 4+1. В «Галатасарае» Тете будет получать по 2,8 миллиона евро в год, а также получит подписной бонус в размере 3 миллионов евро, но тот будет выплачен ему только через 2,5 года.

Известно, что Тете уже успешно прошел медицинский осмотр в «Галатасарае».

Официально о сделке, как ожидается, будет объявлено завтра.

Ранее Тете собирался перебраться в «Фенербахче», но этот клуб решил отказаться от идеи приглашения бразильца.

Тете покидает «Шахтер» по Annexe 7 ФИФА, и за его переход «горняки» не получат никакой финансовой компенсации, потому как контракт бразильца с чемпионом Украины рассчитан до 31 декабря нынешнего года.

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Тете Шахтер Донецк Галатасарай трансферы УПЛ трансферы
Источник Yeni Şafak
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