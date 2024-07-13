Известны предварительные сроки встречи победителей Евро и Копа Америка

Проведение очередного матча между победителями Евро и Кубка Америки, которые, напомним, сейчас параллельно близятся к завершению в Германии и в США, пока не подтверждено.

Сообщается, что все указывает на то, что Финалиссима может состояться летом 2025 года, ориентировочно в июне-июле.

Как известно, в 2021 году УЕФА и Конфедерация футбола Южной Америки подписали Меморандум о взаимопонимании, который рассчитан до 2028 года. Первый розыгрыш Фималиссимы состоялся в 2022 году. В нем сборная Аргентины (обладатель Кубка Америки-2021) обыграла сборную Италии (чемпиона Европы-2020, турнир проходил в 2021 году) со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, в финале Евро-2024 встретятся сборные Англии и Испании, а в финале Кубка Америки – команды Аргентины и Колумбии.