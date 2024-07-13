Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны предварительные сроки встречи победителей Евро и Копа Америка
Чемпионат Европы
13 июля 2024, 08:45 | Обновлено 13 июля 2024, 08:47
844
0

Известны предварительные сроки встречи победителей Евро и Копа Америка

Финалиссима может состояться летом 2025 года

13 июля 2024, 08:45 | Обновлено 13 июля 2024, 08:47
844
0
Известны предварительные сроки встречи победителей Евро и Копа Америка
Twitter

Проведение очередного матча между победителями Евро и Кубка Америки, которые, напомним, сейчас параллельно близятся к завершению в Германии и в США, пока не подтверждено.

Сообщается, что все указывает на то, что Финалиссима может состояться летом 2025 года, ориентировочно в июне-июле.

Как известно, в 2021 году УЕФА и Конфедерация футбола Южной Америки подписали Меморандум о взаимопонимании, который рассчитан до 2028 года. Первый розыгрыш Фималиссимы состоялся в 2022 году. В нем сборная Аргентины (обладатель Кубка Америки-2021) обыграла сборную Италии (чемпиона Европы-2020, турнир проходил в 2021 году) со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, в финале Евро-2024 встретятся сборные Англии и Испании, а в финале Кубка Америки – команды Аргентины и Колумбии.

По теме:
Легендарный Фигу высказался об игровом времени Роналду на Евро-2024
Матч сборной Украины на Евро-2024 был под угрозой срыва. Известны детали
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
Финалиссима (футбол) Евро-2024 Копа Америка
Юрій Остроумов Источник: Tyc Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира
Футбол | 12 июля 2024, 22:52 29
Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира
Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира

В Украине самым большим клубом портал FourFourTwo назвал «Динамо»

Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Футбол | 13 июля 2024, 07:57 13
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами

Украинец рассматривает продолжение карьеры в Саудовской Аравии

Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Футбол | 12.07.2024, 11:02
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
Футбол | 13.07.2024, 06:05
Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
Футбол | 12.07.2024, 16:29
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.07.2024, 07:02 3
Бокс
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
11.07.2024, 22:15 10
Футбол
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
11.07.2024, 10:50 15
Футбол
Ярославский объявлен в розыск на россии
Ярославский объявлен в розыск на россии
11.07.2024, 08:54 5
Футбол
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
11.07.2024, 20:45 7
Бокс
Не крузервейт. В команде Усика назвали сенсационный вариант после Фьюри
Не крузервейт. В команде Усика назвали сенсационный вариант после Фьюри
12.07.2024, 20:14 2
Бокс
Известный портал ESPN назвал лучшего боксера в мире на данный момент
Известный портал ESPN назвал лучшего боксера в мире на данный момент
12.07.2024, 00:12
Бокс
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
12.07.2024, 06:30 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем