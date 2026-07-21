Испания и Аргентина могут снова встретиться совсем скоро

В марте 2026 года не удалось провести «Финалиссиму», матч между Испанией и Аргентиной в качестве победителей чемпионатов Европы и Южной Америки. Причиной стал вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, при этом федерации не договорились о переносе поединка в другой место.

После финала чемпионата мира с участием этих команд переговоры о проведении «Финалиссимы» возобновились с новой силой. Катар готов принять поединок в ноябре во время международного окна ФИФА.

Главное препятствие – календарные матчи сборной Испании в Лиге наций, запланированные на это время.