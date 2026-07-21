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Чемпионат мира
21 июля 2026, 21:48 |
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Испания и Аргентина могут снова встретиться совсем скоро

У сборной Аргентины может появиться шанс на реванш

21 июля 2026, 21:48 |
1600
0
Испания и Аргентина могут снова встретиться совсем скоро
Getty Images/Global Images Ukraine
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В марте 2026 года не удалось провести «Финалиссиму», матч между Испанией и Аргентиной в качестве победителей чемпионатов Европы и Южной Америки. Причиной стал вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, при этом федерации не договорились о переносе поединка в другой место.

После финала чемпионата мира с участием этих команд переговоры о проведении «Финалиссимы» возобновились с новой силой. Катар готов принять поединок в ноябре во время международного окна ФИФА.

Главное препятствие – календарные матчи сборной Испании в Лиге наций, запланированные на это время.

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Руслан Полищук Источник: BeSoccer
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