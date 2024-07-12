Стало известно, сколько Днепр-1 получил за трансферы Третьякова и Сарапия
Максим продолжит карьеру в «Колосе», а Эдуард теперь будет выступать за «Полесье»
12 июля официально стало известно о том, что Максим Третьяков и Эдуард Сарапий, которые в прошлом сезоне защищали цвета «Днепра-1», покинули клуб и нашли себе новые команды.
Третьяков подписал контракт с «Колосом», а Сарапий будет выступать за «Полесье».
Как сообщает портал Transfermarkt, «Днепр-1» получил в сумме за оба трансфера 1 миллион евро: 200 тысяч за Максима и 800 тысяч за Эдуарда.
Из-за финансовых проблем «Днепр-1» находится под угрозой исчезновения. Ранее Sport.ua сообщал, что до следующего заседания Исполкома УАФ, которое ориентировочно состоится 20 июля, будет принято окончательно решение на счет существования или ликвидации днепровской команды.
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