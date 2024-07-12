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  4. Стало известно, сколько Днепр-1 получил за трансферы Третьякова и Сарапия
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 19:09 |
1152
0

Стало известно, сколько Днепр-1 получил за трансферы Третьякова и Сарапия

Максим продолжит карьеру в «Колосе», а Эдуард теперь будет выступать за «Полесье»

12 июля 2024, 19:09 |
1152
0
Стало известно, сколько Днепр-1 получил за трансферы Третьякова и Сарапия
Twitter

12 июля официально стало известно о том, что Максим Третьяков и Эдуард Сарапий, которые в прошлом сезоне защищали цвета «Днепра-1», покинули клуб и нашли себе новые команды.

Третьяков подписал контракт с «Колосом», а Сарапий будет выступать за «Полесье».

Как сообщает портал Transfermarkt, «Днепр-1» получил в сумме за оба трансфера 1 миллион евро: 200 тысяч за Максима и 800 тысяч за Эдуарда.

Из-за финансовых проблем «Днепр-1» находится под угрозой исчезновения. Ранее Sport.ua сообщал, что до следующего заседания Исполкома УАФ, которое ориентировочно состоится 20 июля, будет принято окончательно решение на счет существования или ликвидации днепровской команды.

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Transfermarkt Максим Третьяков Эдуард Сарапий Полесье Житомир Колос Ковалевка Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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