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  4. Есть ли шанс на выживание? Появился еще один дедлайн для Днепра-1
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 18:15 |
845
0

Есть ли шанс на выживание? Появился еще один дедлайн для Днепра-1

Клуб пока не принял окончательное решение

10 июля 2024, 18:15 |
845
0
Есть ли шанс на выживание? Появился еще один дедлайн для Днепра-1
ФК Днепр-1

Как стало известно Sport.ua, на сегодняшнем заседании Исполкома УАФ был утвержден регламент проведения чемпионата УПЛ, который стартует 3 августа.

По информации нашего источника, до следующего заседания Исполкома, которое должно состояться ориентировочно через десять дней, руководство УПЛ должно предоставить свои предложения по участникам соревнований.

Таким образом, появился еще один дедлайн в существовании «Днепра-1», который никак не решит, продолжит ли он выступления – из-за финансовых проблем клуб находится под угрозой исчезновения.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Украинская ассоциация футбола инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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