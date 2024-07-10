Есть ли шанс на выживание? Появился еще один дедлайн для Днепра-1

Как стало известно Sport.ua, на сегодняшнем заседании Исполкома УАФ был утвержден регламент проведения чемпионата УПЛ, который стартует 3 августа.

По информации нашего источника, до следующего заседания Исполкома, которое должно состояться ориентировочно через десять дней, руководство УПЛ должно предоставить свои предложения по участникам соревнований.

Таким образом, появился еще один дедлайн в существовании «Днепра-1», который никак не решит, продолжит ли он выступления – из-за финансовых проблем клуб находится под угрозой исчезновения.