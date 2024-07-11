Звягель одержал волевую победу над тернопольской Нивой

Клуб Первой лиги Звягель под руководством Юрия Вирта одержал в спарринге волевую победу над тернопольской Нивой (3:1).

Несмотря на жару, команды активно начали матч, уже на 10 минуте Богдан Козак целил в ворота, однако голкипер «Звягеля» выручил. Подопечные Юрия Вирта сразу же начали свою атаку, которая завершилась сильным ударом в перекладину, а на добивании сыграл экс-игрок «Нивы» Сергей Кисленко – выше ворот.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Дмитрий Галадей, откликнувшийся на подачу Дорошенко с углового (1:0). Вскоре Кисленко снова пробивал по воротам Нивы, замкнув подачу с фланга – Жупанский спас. Активные действия игроков «Звягеля» привели к пенальти в ворота «Нивы» на 38-й минуте за игру рукой в ​​штрафной. 11-метровый удар реализовал Сергей Кисленко (1:1). На 43-й минуте полузащитник «Звягеля» Андрей Близниченко с далекого расстояния пробивал по воротам «Нивы», однако Жупанский в очередной раз выручил, сделав зрелищный сейв.

Второй тайм активнее начали игроки «Звягеля», создавая опасные моменты. На 58-й минуте игрок «Звягеля» пробивал с далекого расстояния под перекладину, но Илья Ольховой, во втором тайме заменивший Жупанского, в зрелищном прыжке спас команду от пропущенного гола. Однако уже через 4 минуты случился гол. Подача со штрафного – на добивании среагировал Нестеров и поразил ворота «Нивы» (2:1). Главный тренер тернопольской команды Евгений Калиниченко сделал ряд замен, выпустив молодежь и игроков на просмотре. Финальный счет в матче установил потенциальный новичок «Звягеля» Марьян Мысык, забив в компенсированное время на 90+3 минуте (3:1).

Товарищеский матч, 10 июля

15:15. Нива Тернополь – Звягель – 1:3

Голы: Галадей, 13 – Кисленко, 38 (пен), Нестеров, 63, Мысык, 90+3.

Нива Тернополь (старт): Жупанский, Капустян, Токарь, Демчук, Паламарчук, Дорошенко, Козак, Кицун, Голубь, Бей, Галадей

Видеозапись матча