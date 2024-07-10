Товарищеские матчи
10.07.2024 15:15 - : -
Украина. Первая лига10 июля 2024, 16:40 | Обновлено 10 июля 2024, 16:54
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Нива Т – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля видеотрансляцию товарищеского матча
10 июля 2024, 16:40 | Обновлено 10 июля 2024, 16:54
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Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.
Нива Тернополь играет спарринг против команды Звягель, оба клуба выступают в Первой лиге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 10 июля в 15:15 по Киеву.
Игра проходит в Бродах Львовской области на стадионе «Юбилейный».
Нива Тернополь – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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