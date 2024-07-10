Нива Т – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.

Нива Тернополь играет спарринг против команды Звягель, оба клуба выступают в Первой лиге.

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Начало товарищеского матча запланировано на 10 июля в 15:15 по Киеву.

Игра проходит в Бродах Львовской области на стадионе «Юбилейный».

Нива Тернополь – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция