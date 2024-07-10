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Товарищеские матчи
Нива Тернополь
10.07.2024 15:15 - : -
Звягель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 июля 2024, 16:40 | Обновлено 10 июля 2024, 16:54
134
0

Нива Т – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля видеотрансляцию товарищеского матча

10 июля 2024, 16:40 | Обновлено 10 июля 2024, 16:54
134
0
Нива Т – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нива Т

Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.

Нива Тернополь играет спарринг против команды Звягель, оба клуба выступают в Первой лиге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 10 июля в 15:15 по Киеву.

Игра проходит в Бродах Львовской области на стадионе «Юбилейный».

Нива Тернополь – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Нива Тернополь Звягель
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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