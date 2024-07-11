Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словении в воскресенье, 14 июля, проведет товарищеский поединок против турецкого клуба «Ризеспор».

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Это будет четвертый спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. В первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины. После этого «Шахтер» провел спарринг с хорватским «Хайдуком», который завершился вничью 1:1.

В третьей игре летнего межсезонья «горняки» 11 июля померялись силами с сербским клубом «Бачка-Топола».

Шахтер – Ризеспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция