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  4. Киченок / Бабош – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
10 июля 2024, 10:34 |
163
0

Киченок / Бабош – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на Уимблдоне

10 июля 2024, 10:34 |
163
0
Киченок / Бабош – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

10 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сразятся с 7-м сеяным дуэтом из США ​Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик. Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд [8] – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2].

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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