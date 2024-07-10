Киченок / Бабош – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сразятся с 7-м сеяным дуэтом из США ​Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик. Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд [8] – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2].

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