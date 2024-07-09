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Италия
09 июля 2024, 18:33 | Обновлено 09 июля 2024, 19:25
762
0

Интер сделает своего тренера самым высокооплачиваемым в Серии А

Симоне Индзаги продлит контракт в ближайшие дни

09 июля 2024, 18:33 | Обновлено 09 июля 2024, 19:25
762
0
Интер сделает своего тренера самым высокооплачиваемым в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

«Интер» согласовал условия нового контракта к главным тренером команды Симоне Индзаги. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Новое соглашение с 48-летним итальянским специалистом будет рассчитано на два года – до лета 2026 года. Зарплата Индзаги-младшего увеличится до 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы.

Это сделает Симоне Индзаги самым высокооплачиваемым тренером Серии А. Сейчас этот статус принадлежит Антонио Конте, который недавно возглавил «Наполи». Он зарабатывает 6 миллионов евро в год.

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Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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