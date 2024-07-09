Интер сделает своего тренера самым высокооплачиваемым в Серии А

«Интер» согласовал условия нового контракта к главным тренером команды Симоне Индзаги. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Новое соглашение с 48-летним итальянским специалистом будет рассчитано на два года – до лета 2026 года. Зарплата Индзаги-младшего увеличится до 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы.

Это сделает Симоне Индзаги самым высокооплачиваемым тренером Серии А. Сейчас этот статус принадлежит Антонио Конте, который недавно возглавил «Наполи». Он зарабатывает 6 миллионов евро в год.