Катерина Байндл – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Контрексевиле
8 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№184 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Контрексевиле (Франция).
В первом раунде украинка сразится против Кароль Монне из Франция (№167 WTA). Матч состоится 2-м запуском после встречи Шиманович – Монно. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Лучии Бронцетти (№81 WTA) или Симоны Вальтерт (№229 WTA).
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