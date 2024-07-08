Катерина Байндл – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№184 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Контрексевиле (Франция).

В первом раунде украинка сразится против Кароль Монне из Франция (№167 WTA). Матч состоится 2-м запуском после встречи Шиманович – Монно. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Лучии Бронцетти (№81 WTA) или Симоны Вальтерт (№229 WTA).

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