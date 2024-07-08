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WTA
08 июля 2024, 12:28 | Обновлено 08 июля 2024, 12:29
308
0

Катерина Байндл – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Контрексевиле

08 июля 2024, 12:28 | Обновлено 08 июля 2024, 12:29
308
0
Катерина Байндл – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

8 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№184 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Контрексевиле (Франция).

В первом раунде украинка сразится против Кароль Монне из Франция (№167 WTA). Матч состоится 2-м запуском после встречи Шиманович – Монно. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Лучии Бронцетти (№81 WTA) или Симоны Вальтерт (№229 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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