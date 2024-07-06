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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 16:44 | Обновлено 06 июля 2024, 17:14
1178
0

КРООС: «Я не собирался причинять Педри боль»

Полузащитник извинился перед испанцем

06 июля 2024, 16:44 | Обновлено 06 июля 2024, 17:14
1178
0
КРООС: «Я не собирался причинять Педри боль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Травмированный Педри

Экс-полузащитник сборной Германии Тони Кроос, который травмировал испанца Педри, извинился перед игроком:

«Я хотел бы извиниться и пожелать Педри скорейшего выздоровления! Логично, что я не собирался причинять тебе боль. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный игрок», – написал немец в своём прощальном письме.

На старте поединка Испания – Германия Тони Кроос жестко сфолил против Педри. Испанец сумел подняться, но через несколько секунд снова свалился на газон. Из-за повреждения полузащитник пропустит остаток Евро-2024.

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Алексей Тиньков Источник: Instagram
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