КРООС: «Я не собирался причинять Педри боль»

Экс-полузащитник сборной Германии Тони Кроос, который травмировал испанца Педри, извинился перед игроком:



«Я хотел бы извиниться и пожелать Педри скорейшего выздоровления! Логично, что я не собирался причинять тебе боль. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный игрок», – написал немец в своём прощальном письме.



На старте поединка Испания – Германия Тони Кроос жестко сфолил против Педри. Испанец сумел подняться, но через несколько секунд снова свалился на газон. Из-за повреждения полузащитник пропустит остаток Евро-2024.