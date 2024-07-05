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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 21:39 |
713
0

Стали известны сроки восстановления Педри

Медицинские прогнозы оказались неутешительны

05 июля 2024, 21:39 |
713
0
Стали известны сроки восстановления Педри
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Стали известны сроки восстановления полузащитника сборной Испании Педри.

Результаты первого сканирования левого колена, поврежденного в результате столкновения с хавбеком сборной Германии Тони Кроосом, свидетельствуют о том, что у испанского полузащитника растяжение внутренней боковой связки.

Углубленное обследование будет проведено позже, но уже сейчас констатируется, что чемпионат Европы для футболиста, на клубном уровне играющим за «Барселону» досрочно завершен. Об этом сообщило испанское издание AS.

На старте поединка Испания – Германия Тони Кроос жестко сфолил против Педри. Испанец сумел подняться, но через несколько секунд снова свалился на газон.

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Алексей Тиньков Источник: AS
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