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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Сборная Испании выглядит лучше всех на Евро-2024»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 17:22 |
123
2

Сергей КОВАЛЕЦ: «Сборная Испании выглядит лучше всех на Евро-2024»

Известный тренер – о четвертьфиналах Евро-2024

05 июля 2024, 17:22 |
123
2
Сергей КОВАЛЕЦ: «Сборная Испании выглядит лучше всех на Евро-2024»
ФК Динамо Киев. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от первых четвертьфиналов Евро-2024 (Испания – Германия и Португалия – Франция):

«Что и говорить, поединок Испания – Германия мог бы быть хорошим финалом. Испанская команда выглядит лучше всех из всех сборных на чемпионате Европы. Болельщики ждут хорошего матча, ведь и Германия представляет собой достаточно серьезного соперника. В составах обеих сборных играет немалое количество звезд наивысшего уровня, поэтому ожидаем интересное зрелище. Полагаю, что Испания победит со счетом 2:1.

Что касается матча Португалия – Франция, то скажу вот что. Это континентальное первенство отличается тем, что многие команды играют на результат, в неком закрытом режиме – с точки зрения игры от обороны. Они боятся рисковать. Это один из таких чемпионатов, у которого мало ярких матчей. Даже фавориты – такие как Англия, Португалия и Франция, забивают не много.

Поэтому, учитывая этот факт, фаворитом в этой встрече по поводу игры и стабильности являются французы. Дидье Дешам хорошо знает свою команду и учтет все факторы в противостоянии с португальцами. Надеюсь, что и в этом поединке мы увидим классный футбол. По моему мнению, Франция победит 1:0».

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Сергей Ковалец Евро-2024 Испания - Германия Португалия - Франция
Олег Дидух Источник: UA-Football
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Комментарии 2
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Illusion Magical
Это до решающей игры.
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+1
Saar
Французи  є фаворитами з португальцями!!???? 😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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0
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