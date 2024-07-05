Сергей КОВАЛЕЦ: «Сборная Испании выглядит лучше всех на Евро-2024»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от первых четвертьфиналов Евро-2024 (Испания – Германия и Португалия – Франция):

«Что и говорить, поединок Испания – Германия мог бы быть хорошим финалом. Испанская команда выглядит лучше всех из всех сборных на чемпионате Европы. Болельщики ждут хорошего матча, ведь и Германия представляет собой достаточно серьезного соперника. В составах обеих сборных играет немалое количество звезд наивысшего уровня, поэтому ожидаем интересное зрелище. Полагаю, что Испания победит со счетом 2:1.

Что касается матча Португалия – Франция, то скажу вот что. Это континентальное первенство отличается тем, что многие команды играют на результат, в неком закрытом режиме – с точки зрения игры от обороны. Они боятся рисковать. Это один из таких чемпионатов, у которого мало ярких матчей. Даже фавориты – такие как Англия, Португалия и Франция, забивают не много.

Поэтому, учитывая этот факт, фаворитом в этой встрече по поводу игры и стабильности являются французы. Дидье Дешам хорошо знает свою команду и учтет все факторы в противостоянии с португальцами. Надеюсь, что и в этом поединке мы увидим классный футбол. По моему мнению, Франция победит 1:0».