Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на Уимблдоне-2024
Украинка вместе с Тимеа Бабош в двух сетах переиграла тандем Бейнс / Раецки
Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на Уимблдоне-2024.
В 1/32 финала украинка и ее напарница Тимеа Бабош (Венгрия) в двух сетах переиграли местный тандем Найкта Бейнс / Амелия Раецки за 1 час и 26 минут.
Уимблдон-2024. Пары. 1/32 финала
Найкта Бейнс (Великобритания) / Амелия Раецки (Великобритания) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Надежда Киченок (Украина) – 4:6, 4:6
Надежда и Тимеа впервые играют в одном дуэте.
Во 2-м раунде соревнований Киченок и Бабош встретятся с третьими сеяными Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь решил покинуть «королевский клуб»
Сам Артем с президентом «Динамо» в азартные игры не играл