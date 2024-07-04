Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на Уимблдоне-2024.

В 1/32 финала украинка и ее напарница Тимеа Бабош (Венгрия) в двух сетах переиграли местный тандем Найкта Бейнс / Амелия Раецки за 1 час и 26 минут.

Уимблдон-2024. Пары. 1/32 финала

Найкта Бейнс (Великобритания) / Амелия Раецки (Великобритания) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Надежда Киченок (Украина) – 4:6, 4:6

Надежда и Тимеа впервые играют в одном дуэте.

Во 2-м раунде соревнований Киченок и Бабош встретятся с третьими сеяными Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).