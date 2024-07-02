Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду не забил 30-й пенальти в карьере. Сколько промахов у Месси?
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 01:32 | Обновлено 02 июля 2024, 01:51
539
0

Роналду не забил 30-й пенальти в карьере. Сколько промахов у Месси?

Криштиану не сумел переиграть Яна Облака с 11 метров в матче Португалии и Словении

02 июля 2024, 01:32 | Обновлено 02 июля 2024, 01:51
539
0
Роналду не забил 30-й пенальти в карьере. Сколько промахов у Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в экстратайме команды также не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались португальцы – 3:0.

На 105-й минуте легендарный португальский форвард Криштиану Роналду не сумел реализовать 11-метровый. Удар парировал голкипер словенцев Ян Облак.

Для Роналду это 30-й нереализованный пенальти из 193. Что касается вечного соперника КриРо Лионеля Месси, то у аргентинца 31 промах с точки и 110 забитых голов с 11 метров.

По теме:
«Пеналдо». Телеканал ВВС оскорбил португальца в прямом эфире
Роберто МАРТИНЕС: «Тайное оружие Португалии – Диогу Кошта»
Румыния – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Криштиану Роналду Лионель Месси Евро-2024 пенальти сборная Португалии по футболу Португалия - Словения сборная Словении по футболу статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Роналду расплакался на поле после незабитого пенальти на Евро-2024
Футбол | 02 июля 2024, 00:25 7
ФОТО. Роналду расплакался на поле после незабитого пенальти на Евро-2024
ФОТО. Роналду расплакался на поле после незабитого пенальти на Евро-2024

Ян Облак спас сборную Словении от пропущенного гола в матче 1/8 финала

«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Футбол | 01 июля 2024, 05:31 26
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании

Вилли Саньоль прокомментировал вылет команды из Евро-2024

С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
Футбол | 01.07.2024, 05:55
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Футбол | 01.07.2024, 07:50
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Боливия – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 02.07.2024, 03:01
Боливия – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Боливия – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 27
Олимпийские игры
НХЛ. Стэмкос покидает Тампу-Бэй, большой обмен Юты, трейд Вашингтона
НХЛ. Стэмкос покидает Тампу-Бэй, большой обмен Юты, трейд Вашингтона
30.06.2024, 14:11
Хоккей
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 4
Футбол
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
30.06.2024, 22:29
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
30.06.2024, 09:01 21
Футбол
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем