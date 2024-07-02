Роналду не забил 30-й пенальти в карьере. Сколько промахов у Месси?
Криштиану не сумел переиграть Яна Облака с 11 метров в матче Португалии и Словении
1 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в экстратайме команды также не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались португальцы – 3:0.
На 105-й минуте легендарный португальский форвард Криштиану Роналду не сумел реализовать 11-метровый. Удар парировал голкипер словенцев Ян Облак.
Для Роналду это 30-й нереализованный пенальти из 193. Что касается вечного соперника КриРо Лионеля Месси, то у аргентинца 31 промах с точки и 110 забитых голов с 11 метров.
Super Jan Oblak 🦸♂️#EURO2024 | #PORSVN pic.twitter.com/6c2bZv5obi— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 1, 2024
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