Роналду не забил 30-й пенальти в карьере. Сколько промахов у Месси?

1 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в экстратайме команды также не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались португальцы – 3:0.

На 105-й минуте легендарный португальский форвард Криштиану Роналду не сумел реализовать 11-метровый. Удар парировал голкипер словенцев Ян Облак.

Для Роналду это 30-й нереализованный пенальти из 193. Что касается вечного соперника КриРо Лионеля Месси, то у аргентинца 31 промах с точки и 110 забитых голов с 11 метров.