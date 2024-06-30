30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан по итогам экстратайма.

Голами за трех львов отличились Джуд Беллингем (90+5) и Гарри Кейн (91), а у словаков единственный мяч оформил Иван Шранц (25).

В четвертьфинале чемпионата Европы Англия встретится со Швейцарией.

Евро-2024. 1/8 финала

Гельзенкирхен, 30 июня

Англия – Словакия – 2:1

Голы: Беллингем, 90+5, Кейн, 90 – Шранц, 25

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Трипьер (Палмер, 66), Майну (Эзе, 84), Райс, Беллингем (Галлахер, 106), Фоден (Тоуни, 90+4), Сака, Кейн (Конса, 106).

Словакия: Дубравка, Пекарик (Тупта, 109), Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка (Беро, 82), Лоботка, Дуда (Бенеш, 82), Шранц (Дьомбер, 90+3), Стрелец (Боженик, 62), Гараслин (Суслов, 61).

ФОТО. Унылые львы, бисиклета, овертайм. Как Англия в 1/4 финала Евро вышла