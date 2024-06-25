Ребров прокомментировал игру Лукаку на Евро. У Ромелу трижды отменили гол
26 июня сборная Украины сыграет против Бельгии в 3-м туре группы Е на ЧЕ-2024
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров оценил игру бельгийского форварда Ромелу Лукаку на Евро-2024:
— Несколько голов Ромелу Лукаку не засчитали, есть определенная критика по отношению к нему. Соглашаетесь ли вы с тем, что он сейчас немного не тот? Будет ли он большой угрозой?
— Нет, я с этим не согласен. Это очень вертикальный игрок, достаточно крепкий. Он всегда открывается и в клубе, и в сборной. Не удивлен, что у каждой игре у него есть моменты. Поэтому мы должны тщательно отнестись к его открываниям, – заявил Ребров.
Лукаку уже трижды забивал на этом чемпионате Европы, однако рефери трижды не засчитывал гол Ромелу после просмотра VAR.
26 июня сине-желтые проведут поединок 3-го тура группы Е на Евро-2024 против команды Бельгии. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Время начала игры – 19:00 по Киеву.
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