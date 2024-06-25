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  4. Ребров прокомментировал игру Лукаку на Евро. У Ромелу трижды отменили гол
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 20:52 |
998
1

Ребров прокомментировал игру Лукаку на Евро. У Ромелу трижды отменили гол

26 июня сборная Украины сыграет против Бельгии в 3-м туре группы Е на ЧЕ-2024

25 июня 2024, 20:52 |
998
1
Ребров прокомментировал игру Лукаку на Евро. У Ромелу трижды отменили гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров оценил игру бельгийского форварда Ромелу Лукаку на Евро-2024:

— Несколько голов Ромелу Лукаку не засчитали, есть определенная критика по отношению к нему. Соглашаетесь ли вы с тем, что он сейчас немного не тот? Будет ли он большой угрозой?

— Нет, я с этим не согласен. Это очень вертикальный игрок, достаточно крепкий. Он всегда открывается и в клубе, и в сборной. Не удивлен, что у каждой игре у него есть моменты. Поэтому мы должны тщательно отнестись к его открываниям, – заявил Ребров.

Лукаку уже трижды забивал на этом чемпионате Европы, однако рефери трижды не засчитывал гол Ромелу после просмотра VAR.

26 июня сине-желтые проведут поединок 3-го тура группы Е на Евро-2024 против команды Бельгии. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Время начала игры – 19:00 по Киеву.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Евро-2024 Ромелу Лукаку
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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Sviat_the_Rock
Тільки кончені можуть ставити такі запитання тренеру чужої команди. Завтра всі подивимось як Лукаку і чи норм він чи ні, коли будуть штурмувати наші ворота.
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