На Уимблдон запретят проносить флаги рф и рб
Матчи основной сетки стартуют со следующей недели
На Уимблдонский турнир запретили проносить российский и белорусский флаги.
«Гостям, которые попытаются пронести флаги на территорию, предоставят возможность оставить их в камере хранения или сдать сотрудникам у ворот», – заявили в пресс-службе турнира.
Отметим, что спортсмены, имеющие гражданства стран-агрессоров, выступают в «нейтральном» статусе.
В 2022-м на травяной мейджор, а также на все турниры в Великобритании не допускали игроков из россии и беларуси из-за военного вторжения в Украину. Теннисные организации из-за этого оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса на 1,5 миллиона фунтов, а также лишили Уимблдон рейтинговых очков. В прошлом году теннисисты из рф и рб должны были подписать «антивоенные» декларации и обозначить свою позицию по поводу российского военного вторжения в Украину.
Матчи основной сетки Уимблдона-2024 стартуют 1 июля.
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