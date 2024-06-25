Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Уимблдон
25 июня 2024, 13:38 | Обновлено 25 июня 2024, 14:28
223
1

На Уимблдон запретят проносить флаги рф и рб

Матчи основной сетки стартуют со следующей недели

25 июня 2024, 13:38 | Обновлено 25 июня 2024, 14:28
223
1
На Уимблдон запретят проносить флаги рф и рб
Уимблдон

На Уимблдонский турнир запретили проносить российский и белорусский флаги.

«Гостям, которые попытаются пронести флаги на территорию, предоставят возможность оставить их в камере хранения или сдать сотрудникам у ворот», – заявили в пресс-службе турнира.

Отметим, что спортсмены, имеющие гражданства стран-агрессоров, выступают в «нейтральном» статусе.

В 2022-м на травяной мейджор, а также на все турниры в Великобритании не допускали игроков из россии и беларуси из-за военного вторжения в Украину. Теннисные организации из-за этого оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса на 1,5 миллиона фунтов, а также лишили Уимблдон рейтинговых очков. В прошлом году теннисисты из рф и рб должны были подписать «антивоенные» декларации и обозначить свою позицию по поводу российского военного вторжения в Украину.

Матчи основной сетки Уимблдона-2024 стартуют 1 июля.

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Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: Wimbledon
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Олег Мандрівник
Это агалтелая русафобия!!!
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