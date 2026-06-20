Инфантино подыграл россиянам. Президент ФИФА принял позорное решение

Во время чемпионата мира-2026 президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре резонансной ситуации.

Инцидент произошел во время матча между сборными Канады и Катара. Один из болельщиков, у которого с собой был российский флаг, обратился к Джанни Инфантино и премьер-министру Канады Марку Карни с просьбой оставить автограф.

Сообщается, что оба поставили подписи на флаге. При этом, если канадский премьер был занят общением и мог не обратить внимания на символику, то президент ФИФА, по словам очевидцев, хорошо видел, что именно подписывает.

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения в Украину российские сборные и клубы остаются отстраненными от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.