Инфантино подыграл россиянам. Президент ФИФА принял позорное решение
Джанни подписал флаг россии
Во время чемпионата мира-2026 президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре резонансной ситуации.
Инцидент произошел во время матча между сборными Канады и Катара. Один из болельщиков, у которого с собой был российский флаг, обратился к Джанни Инфантино и премьер-министру Канады Марку Карни с просьбой оставить автограф.
Сообщается, что оба поставили подписи на флаге. При этом, если канадский премьер был занят общением и мог не обратить внимания на символику, то президент ФИФА, по словам очевидцев, хорошо видел, что именно подписывает.
Отметим, что из-за полномасштабного вторжения в Украину российские сборные и клубы остаются отстраненными от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
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