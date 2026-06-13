Итальянский депутат осадил остроумного Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино уколол сборную Италии, пошутив: «С 64 командами на чемпионате мира, возможно, Италия бы прошла квалификацию. Может быть, нам стоит дойти до 128…»

Итальянский депутат Гаэтано Амато резко ответил главе ФИФА: «Джанни Инфантино любит шутить о том, что Италия не прошла квалификацию на чемпионат мира? Помните, он говорит не как болельщик в баре, а как президент ФИФА. Роль, которую он занимает отчасти благодаря поддержке итальянской федерации, и которая должна обеспечивать баланс, уважение и чувство институциональной ответственности».

Депутат добавил: «Мы первыми стыдимся упадка нашей национальной команды и катастрофы, в которой находится итальянский футбол. Нам не нужны его дешевые шутки, чтобы это понять. Высмеивание Италии – это проявление редкой мелочности, особенно со стороны человека, который должен представлять весь мировой футбол, включая Италию. Ошибки «скуадры адзурры» серьезны. Ошибки президента ФИФА еще серьезнее».

Напомним, сборная Италии уступила боснийцам в финале плей-офф квалификации чемпионата мира и в третий раз подряд пропустила турнир.