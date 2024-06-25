24 июня состоялся матч 3-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Албании и Испании. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Единственный гол на 13-й минуте забил Ферран Торрес. Ассист на него отдал Дани Ольмо.

Фурия Роха выиграла все 3 поединка в квартете и заняла первое место с 9 очками. Албания вылетела из чемпионата Европы, расположившись на 4-й позиции с 1 пунктом.

Евро-2024. 3-й тур

Группа В. Дюссельдорф, 24 июня

Албания – Испания – 0:1

Гол: Торрес, 13

Албания: Стракоша – Митай, Аети, Джимсити, Баллиу – Асллани, Рамадани – Байрами (Ходжа, 70), Лачи (Бериша, 70), Асани (Мучи, 81) – Манай (Броя, 58).

Испания: Рая – Гримальдо, Лапорт (Ле Норман, 46), Вивиан, Навас – Мерино, Субименди – Оярсабаль (Фермин, 61), Ольмо (Баэна, 84), Ферран Торрес (Ямал, 72) – Хоселу (Мората, 72).

ФОТО. Как забил Ферран Торрес. Моменты матча Евро-2024 Албания – Испания