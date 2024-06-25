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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 00:49 | Обновлено 25 июня 2024, 01:32
149
0

Определен лучший игрок матча Евро-2024 Албания – Испания

Ферран Торрес забил единственный гол в поединке на 13-й минуте

25 июня 2024, 00:49 | Обновлено 25 июня 2024, 01:32
149
0
Определен лучший игрок матча Евро-2024 Албания – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

24 июня состоялся матч 3-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Албании и Испании. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА выбрали Феррана Торреса лучшим игроком поединка:

«Он был опасен во всем, предлагая выход между линиями, когда Испания владела мячом, и демонстрируя высокую скорость работы без владения мячом. Один из самых опасных нападающих Испании и, в конечном итоге, победитель матча», – отметили в УЕФА.

Торрес стал автором единственного гола в матче. Ферран забил на 13-й минуте.

ФОТО. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Албания – Испания

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Даниил Агарков Источник: УЕФА
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