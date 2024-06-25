Определен лучший игрок матча Евро-2024 Албания – Испания
Ферран Торрес забил единственный гол в поединке на 13-й минуте
24 июня состоялся матч 3-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Албании и Испании. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.
После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА выбрали Феррана Торреса лучшим игроком поединка:
«Он был опасен во всем, предлагая выход между линиями, когда Испания владела мячом, и демонстрируя высокую скорость работы без владения мячом. Один из самых опасных нападающих Испании и, в конечном итоге, победитель матча», – отметили в УЕФА.
Торрес стал автором единственного гола в матче. Ферран забил на 13-й минуте.
ФОТО. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Албания – Испания
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