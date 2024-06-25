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Англия
25 июня 2024, 02:01 |
393
0

Стало известно, как Перес отреагировал на интерес Арсенала к Лунину

Флорентино хочет убедить Лунина остаться в команде

25 июня 2024, 02:01 |
393
0
Стало известно, как Перес отреагировал на интерес Арсенала к Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-річний воротар «Реала» Андрій Лунін може залишити мадридський клуб у літнє трансферне вікно.

В последнее время появилась информация, что «Арсенал» решил приобрести украинского вратаря. На фоне этого интереса президент «Реала» Флорентино Перес после Евро-2024 запланировал встречу с Луниным и его агентом Жорже Мендешем на которой планирует убедить Андрея остаться в команде и подписать новый контракт до 2029 года. Если Лунин не согласится – Перес рассмотрит трансфер украинца и будет искать ему замену.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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