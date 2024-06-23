22 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Голами за бельгийцев отличились Юри Тилеманс и Кевин де Брюйне. Забил и Ромелу Лукаку, однако его мяч отменили из-за офсайда во время передачи.

Турнирная ситуация в группе E – очень запутанная. Все четыре сборные набрали по 3 очка, однако у Украины худшая разница мячей (2–4), поэтому команда Сергея Реброва находится на последней 4-й позиции.

Первым критерием при равенстве очков являются личные встречи (набранные очки в личных встречах, разница мячей в личных встречах, забитые голы в личных встречах). В 1/8 финала выйдут две лучших команды из каждой группы, а также 4 лучших сборных из 6 в рейтинге третьих мест.

Евро-2024. 2-й тур

Группа Е. Кельн, 22 июня

Бельгия – Румыния – 2:0

Голы: Тилеманс, 2, де Брюйне, 79

Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате (Дебаст, 77), де Брюйне, Тилеманс (Мангаля, 72), Онана, Лукебакио (Троссар, 56), Доку (Карраско, 72), Лукаку.

Румыния: Нице, Рациу (Сореску, 90), Буркэ, Дрегушин, Банку, Станчу, М.Марин (Олару, 68), Р.Марин, Ман, Дрегуш (Алибек, 81), Михейле (Хаджи, 68).

ФОТО. Почему отменили гол Лукаку? Бельгия одолела Румынию, как это было