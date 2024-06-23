22 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали капитана бельгийцев Кевина де Брюйне лучшим игроком поединка:

«Он имел решающее значение для Бельгии, когда они завоевали свои первые очки. И снова он стал ключевым игроком своей команды», – отметили в УЕФА.

Де Брюйне вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. На 80-й Кевин отличился забитым голом.

ФОТО. Определен лучший игрок матч Евро-2024 между Бельгией и Румынией