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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 00:44 |
208
0

Определен лучший игрок матч Евро-2024 между Бельгией и Румынией

Кевин де Брюйне помог своей команде победить со счетом 2:0, отличившись голом

23 июня 2024, 00:44 |
208
0
Определен лучший игрок матч Евро-2024 между Бельгией и Румынией
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

22 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали капитана бельгийцев Кевина де Брюйне лучшим игроком поединка:

«Он имел решающее значение для Бельгии, когда они завоевали свои первые очки. И снова он стал ключевым игроком своей команды», – отметили в УЕФА.

Де Брюйне вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. На 80-й Кевин отличился забитым голом.

ФОТО. Определен лучший игрок матч Евро-2024 между Бельгией и Румынией

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Кевин де Брюйне лучший игрок сборная Бельгии по футболу сборная Румынии по футболу Бельгия - Румыния Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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