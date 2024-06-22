Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Что произошло, будет ли скандал?

Экс-форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе требует от бывшего клуба 100 миллионов евро. Среди них различные бонусы, премии и зарплата, которую игрок не получал с апреля 2024 года.

Капитан сборной Франции в результате неуплаты зарплат и различных премий с апреля поставил ультиматум, сообщает L'Equipe.

Окружение игрока предприняло шаги, чтобы заставить «ПСЖ» выплатить зарплаты и премии, которые столичный клуб должен Килиану. Французы до сих пор не выплатил игрока зарплату за апрель май и июнь, а также некоторые дополнительные премии, включая премию за лояльность. Эта информация была передан в суд. Окружение игрока опирается на статью 259 Профессионального футбольного кодекса, согласно которой зарплаты должны выплачиваться клубами игрокам по контракту не позднее последнего дня каждого месяца в соответствии с общими условиями закона.

В ожидании возможного судебного разбирательства обе стороны обменялись письмами, представляя две абсолютно разные версии событий. С начала прошлого года известно, что эти две версии сильно различаются, с тех пор как игрок отказался продлевать контракт, который оканчивался 30 июня 2024 года.

Мбаппе было запрещено участвовать в азиатском туре команды, а Нассер Аль-Хелаифи (президент команды) угрожал, что француз не сыграет ни одного матча в сезоне. Капитан сборной Франции был возвращен в команду с условием, что клуб не понесет убытков, если он уйдет бесплатно. Речь шла о множестве премий, Мбаппе даже предложил отказаться от 55 миллионов евро премий. Однако изменения в контракте не были подписаны, и это было устное соглашение, которое развалилось в начале 2024 года: игрок официально перешёл в «Реал», после чего его игровое время значительно сократилось.

Игрок и его окружение выставили ультиматум, который требует от клуба урегулировать все невыплаченные премии и зарплаты, которые должны быть выплачены лучшему бомбардиру в истории клуба до 30 июня. Это общая сумма около 100 миллионов евро. «ПСЖ» не желает официально комментировать этот вопрос, отмечая лишь, что «идут переговоры».

Мбаппе покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента в конце сезона 2023/24. Игрок перешёл в «Реал», где его зарплата составит €30 млн в год без учёта бонусов.