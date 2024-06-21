Ребров объяснил, за счет чего Украина переиграла Словакию во втором тайме

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой объяснил, за счет чего удалось изменить ход поединка во втором тайме:

«Во время перерыва я не кричал на футболистов. Конечно, мы допустили определенные ошибки при пропущенном голе. Нам нужно было отреагировать во втором тайме. К сожалению, мы недостаточно высоко прессинговали. Мы понимали, что в этом скрывается наш шанс. Я сказал подопечным не беспокоиться за счет и идти вперед, показывать свой максимум. Я рад, что они это сделали.

Подсказали очень важный момент в прессинге, немного перестроились, и это позволило больше отбирать мяч и создавать моменты. Была деловая подсказка, и игроки понимали, что есть шанс [обыграть эту команду]. И я доволен, что мы этот шанс использовали», – сказал Ребров.

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)