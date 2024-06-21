Ребров оценил игру Шапаренко, Мудрика и Судакова в матче против Словакии

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров оценил игру Николая Шапаренко, Михаила Мудрика и Георгия Судакова:

«Николай Шапаренко провел неудачный первый тайм? УЕФА признал его лучшим игроком матча, забил гол, работал на команду. Да, в первом тайме Шапаренко не забил, но мы тогда больше оборонялись. После перерыва мы сделали выводы, немного изменили модель игры в обороне. Поэтому во втором тайме у нас было гораздо больше моментов.

Михаил Мудрик провел второй поединок подряд. Он очень скоростной игрок. Даже в первом матче у него были проблемы в конце. При счете 2:1 нам нужны были свежие футболисты, которые будут обороняться, поэтому я и сделал замену. Я благодарен Михаилу, ведь он отдал на поле все силы.

Игра Георгия Судакова? Как вы видели, сегодня на поле была самая молодая команда на Евро. Многие футболисты нашей сборной имеют хорошее будущее. Но, конечно, молодые ребята не всегда стабильны, не могут показывать уровень в каждом матче. Судаков в обоих поединках дал нам много энергии в поле, он хорошо понимает футбол. Он много работал, помогал команде. Он может закрыть несколько позиций, что очень важно», – сказал Реброва.

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)