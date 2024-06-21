Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров оценил игру Шапаренко, Мудрика и Судакова в матче против Словакии
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 22:46 | Обновлено 21 июня 2024, 23:17
4112
0

Ребров оценил игру Шапаренко, Мудрика и Судакова в матче против Словакии

21 июня сборная Украины переиграла словаков во 2-м туре группового этапа Евро-2024 2:1

21 июня 2024, 22:46 | Обновлено 21 июня 2024, 23:17
4112
0
Ребров оценил игру Шапаренко, Мудрика и Судакова в матче против Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров оценил игру Николая Шапаренко, Михаила Мудрика и Георгия Судакова:

«Николай Шапаренко провел неудачный первый тайм? УЕФА признал его лучшим игроком матча, забил гол, работал на команду. Да, в первом тайме Шапаренко не забил, но мы тогда больше оборонялись. После перерыва мы сделали выводы, немного изменили модель игры в обороне. Поэтому во втором тайме у нас было гораздо больше моментов.

Михаил Мудрик провел второй поединок подряд. Он очень скоростной игрок. Даже в первом матче у него были проблемы в конце. При счете 2:1 нам нужны были свежие футболисты, которые будут обороняться, поэтому я и сделал замену. Я благодарен Михаилу, ведь он отдал на поле все силы.

Игра Георгия Судакова? Как вы видели, сегодня на поле была самая молодая команда на Евро. Многие футболисты нашей сборной имеют хорошее будущее. Но, конечно, молодые ребята не всегда стабильны, не могут показывать уровень в каждом матче. Судаков в обоих поединках дал нам много энергии в поле, он хорошо понимает футбол. Он много работал, помогал команде. Он может закрыть несколько позиций, что очень важно», – сказал Реброва.

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)

По теме:
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Первые нули Евро-2024. Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью
Миколенко признался, сможет ли сыграть в матче против Бельгии на Евро-2024
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина Евро-2024 Михаил Мудрик Николай Шапаренко Георгий Судаков
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолий ТРУБИН: «Это была настоящая Украина. А не та, что с Румынией»
Футбол | 21 июня 2024, 19:29 15
Анатолий ТРУБИН: «Это была настоящая Украина. А не та, что с Румынией»
Анатолий ТРУБИН: «Это была настоящая Украина. А не та, что с Румынией»

Вратарь оценил свой первый матч на Евро

Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21 июня 2024, 18:29 33
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина

Украинские болельщики выбрали Анатолия Трубина

Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 21.06.2024, 23:55
Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Футбол | 21.06.2024, 14:46
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Футбол | 21.06.2024, 18:30
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
20.06.2024, 01:36 8
Футбол
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
20.06.2024, 23:09 1
Бокс
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
20.06.2024, 11:00 8
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 06:23 1
Футбол
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
21.06.2024, 17:50 295
Футбол
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
21.06.2024, 07:11 3
Футбол
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
21.06.2024, 10:29 7
Бокс
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем